× Falling in Reverse: oe24 holt die Nummer eins nach Wien

Mit der neuen CD „Popular Monster“ halten die Post-Hardcore-Rocker von Falling in Reverse seit Freitag die Spitze unserer iTunes-Charts. Jetzt holt oe24 die Nummer eins nach Wien! Am 26. November rocken Falling in Reverse unter dem Motto „World Domination“ mit der „Popular Monstour II“ den Gasometer und haben dabei sogar noch Hollywood Undead und Sleep Theory als Support dabei. Die Tickets für den ebenso lauten wie flotten Rock-Dreier gibt’s ab schon Freitag, 23. August um 11:00 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Spannend: Falling in Reverse wurde 2008 im kalifornischen Gefängnis High Desert State Prison gegründet. Sänger Ronnie Radke, damals noch bei der Band Escape the Fate zugange, musste ja nach einer Beteiligung an einer tödlichen Auseinandersetzung und Verstoß gegen die Bewährungsauflagen für 2 1/2 Jahre in den Knast und vertrieb sich die Zeit mit Musik.

Wieder in Freiheit stürmte er 2011 mit dem Debüt The Drug in Me Is You gleich auf Platz 3 der US-Rockcharts. 2013 ließ man das mit Elektro- und Hip-Hop-Elementen aufgefette Werk „Fashionably Late“ folgen und jetzt holte man für das neue Hit-Album „Popular Monster“ auch Rapper Tech N9ne "Ronald" and Country-Aufsteiger Jelly Roll („All My Life“) als Gäste in Studio. Schräg: das CD-Cover zeigt einen Mugshot von Radke nach einer weiteren Verhaftung (2012)

Hollywood Undead (o.) und Sleep Theory (u.) sind in Wien mit dabei.

2017 sicherte man sich den Titel als „Beste Live Band“ bei den „Alternative Press Music Awards“. Einen Status den man jetzt, sechs Jahre nach dem bislang einzigen Österreich-Konzert, auch wieder in Wien unter Beweis stellen will. Am 26. November beim großen oe24-Konzert im Gasometer mit Hollywood Undead und Sleep Theory.