FM4-Geburtstagsfest: DAS ist das hochkarätige Line-Up

Das FM4 Geburtstagsfest 2026 in der Ottakringer Brauerei verspricht eine rauschende Partynacht mit heimischen Szenegrößen und internationalen Top-Acts für Fans aller Genres.

Das alljährliche FM4 Geburtstagsfest ist ein frühes Highlight im Wiener Veranstaltungskalender, traditionsreicher Branchentreff und musikalische Frischzellenkur zugleich. Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, lädt der Jugendkultursender des ORF zu einer rauschenden Partynacht in die Ottakringer Brauerei.

Hochkarätiges Line-up

© APA/Hans Punz

Das Line-up vereint internationale Stars und rot-weiß-rote Szenegrößen auf drei Floors. Headliner sind Austropop-Ausnahmeerscheinung Voodoo Jürgens, dessen neues Album für März 2026 angekündigt ist, sowie der deutsche HipHop-Artist Majan mit seiner Mischung aus Rap, Reggae-Vibes und Klavierballaden. Elektronische Tanzmusik und Disco-Sounds liefert Erobique, während Bergsteiger – das Side-Project von Kreiml & Samurai – sein einzig geplantes Konzert präsentiert.

Besondere Live-Performances

Ende © Felix Kafka

Ein weiteres Highlight ist „Davidecks & Drums“: FM4-Urgestein Kristian Davidek und Daniel Schreiber verbinden DJ-Set-Flexibilität mit Live-Band-Power. Auch die Vorarlberger Indie-Band Cordoba78 und das Schweizer Folk-Pop-Duo Steiner & Madlaina treten erstmals in Österreich auf. Ergänzt wird das Line-up durch Haiyti, lovehead, Filly und ENDE. FM4-DJs sorgen bis weit in die Nacht für volle Tanzflächen, während die „FM4 Happy Hour“ jungen Stand-up-Comedians wie Antonia Stabinger, Steffi Stanković und Marvin Tare eine Bühne bietet.

Das Line-up 2026 (alphabetisch)

Bergsteiger (AT)

Cordoba78 (AT)

Davidecks & Drums (AT)

ENDE (AT)

Erobique (DE)

Filly (AT)

Haiyti (DE)

lovehead (AT)

Majan (DE)

Steiner & Madlaina (CH)

Voodoo Jürgens (AT)

Erfolg und Community

© FM4

Senderchefin Doroteja Gradištanac: „Erfolgsgeschichte FM4 mit allen feiern!“ Fast 40 % der gespielten Musik stammen aus Österreich. FM4 fördert heimische Bands und Artists und erreicht laut Radiotest 2025_2 knapp 1,3 Millionen Hörer pro Woche. „Beim FM4 Geburtstagsfest wollen wir diese Erfolgsgeschichte mit allen feiern, die sich als Teil der FM4-Community begreifen – und mit allen, die es noch werden wollen! Das diesjährige Line-up zeigt, wie lebendig die heimische Musikszene ist!“