× Gigi D‘Agostino zündet heute die Party des Jahres

14.500 Fans feiern heute in der Stadthalle beim oe24-Konzert von Gigi D'Agostino eine "Show der Liebe"! Der "Aufreger" "L‘Amour toujours" wird dabei gleich mehrfach gezündet.

„Ich schreibe Liebesbotschaften. Mit Klängen, Melodien und Rhythmen. Immer!“ Heute zündet der italienische Star-DJ Gigi D‘Agostino die größten Party-Kracher des Jahres. Über 14.500 Fans feiern beim oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle ab.

Die Legende – über 9 Millionen verkaufte CDs und ein Dutzend Hits – kommt dafür mit „großem Gepäck“ nach Wien: 7 LKW voll mit Equipment, drei Video-Screens, überdimensionale DJ-Kanzel, Pyro-Overkill, jede Menge Gratis-Neon-Leuchtstäbe und zwei Dutzend Riesenwasserbälle für die Fans. Mehr Show geht nicht!

Vom Opener "Girl", zu dem die erste Welle an Bällen ins Publikum gefeuert wird, bis zum Finale rund um die Queen-Hymne "We Are The Champions" lässt Gigi die Stadthalle zwei Stunden lang abtanzen. Auch mit den Hits von Ricchi e Poveri ("Sarà perché ti amo"), Europe ("The Final Countdown"), Johnny Logan ("Hold Me Now") oder Mo-Do ("Eins Zwei Polizei") und sogar schon „neuen Ideen“

Umrahmt von Herzerlbildschirm, Laser-Bombast und Rammstein-würdigen Feuerwerk-Exzess steht in Wien neben seinen unzähligen Welthits wie "Bla Bala", "The Riddle" oder "La Passion" natürlich auch der zuletzt für miese Parolen missbrauchte „Aufreger“ "L‘Amour toujours" auf dem Programm. Und das nicht bloß einmal, sondern immer wieder. Quer durch die zweistündige Hit-Show verteilt. Denn, so Gigi im oe24-Interview „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe!“ Und die wird heute beim oe24-Konzert groß geschrieben!