× Größter Hit seit „Blond“! Rainhard Fendrich stürmt mit „Warteschleife“ an die Spitze der Charts

Platz 1 für Rainhard Fendrich. Mit dem neuen Kult-Hit „Warteschleife“ lässt uns der Austropop-Kaiser wieder schmunzeln.

„I häng in einer Warteschleifn. Scho den ganzen Vormittag. Seit Stunden in der Warteschleifn. Dabei hätt i nur a Frag.“ Rainhard Fendrich spricht uns mit seinem neuen Hit „Warteschleife“ einmal mehr aus der Seele. Mit dem frechen Rumba vertont er die nervtötenden Momente, in denen man gezwungen ist, sich an ein Callcenter zu wenden. Und das durchaus mit bissigen Zeilen „Des schlimmste an der Warteschleifn is die schreckliche Musik“ heißt es da. Oder „Wir sind immer für Sie da. Nur in der Warteschleifn is ma sehr ala.“

© Marcel Brell/Universal Music ×



Den Fans gefällt es: In den iTunes stürmt Fendrich damit sofort auf Platz 1 und bremst damit sogar internationale Top-Stars wie Bruno Mars, Linkin Park oder David Guetta aus.

Das sind die iTunes Charts vom 10. Jänner 2025:

1. Rainhard Fendrich, Warteschleife

2. Bruno Mars & ROSE, APT.

3. Jul, JVCD

4. Linkin Park, The Emptiness Machine

5. David Guetta, Alphaville & Ava Max, Forever Young

Sein größter Hit seit „Blond“ und das schönste Geschenk zu seinem 70er (27. Februar) und dem 45-jährigen Bühnenjubiläum, den er am 31. Jänner auch mit der neuen, 16 Song starken CD „Wimpernschlag“ vorfeiert. „In jedem Moment steckt die Möglichkeit zur Veränderung–positiv wie negativ. Jeder Wimpernschlag sollte uns daran erinnern,“ erklärt Fendrich sein Comeback nach sechsjähriger CD-Pause

© zeidler ×

Nach ausgewählten Release-Konzerten, u.a. am 1. Februar im Wiener Radiokulturhaus, zündet Fendrich dazu ab 11. April seine große Jubiläums-Tournee „45 Jahre live – Nur ein Wimpernschlag“ mit dem beiden Stadthallen-Konzerten am 25. April und 16. Mai als Tour-Highlight.