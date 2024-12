× Guns N’Roses lüften ihr Wien-Geheimnis

Am Montag kommen die Tourdaten von Guns N 'Roses. Die Jubiläums-Show „Because what you want & what you get are two completely different things“ stoppt wohl am 24 Juli im Happel Stadion

oe24-Leser wissen es bereits seit 28. November. Jetzt wollen es Guns N’ Roses selbst endlich offiziell machen: Am Montag sollten Axl Rose und Co. die Europa-Daten zum 40-jährigen Bandjubiläum bekanntgeben. Der Österreich-Termin dafür kursiert ja bereits seit Wochen durch das Internet. Allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler, denn am geleakten Tourplakat steht „24. Juli Vienna“ mit dem falschen Länderzusatz IT (also Italien) statt AT wie Österreich. Der Vorverkauf dafür soll bereits am Freitag starten © Instagram × Heißes Gerücht: Guns N‘ Roses am 24. Juli in Wien



Die Tour fungiert unter dem Motto „Because what you want & what you get are two completely different things". Ein Slogan mit dem man 1985 die allerersten Konzerte in den Clubs von Los Angeles angekündigt hat.

Seitdem ist viel passiert. Nicht nur über 100-Millionen-fach verkaufte Hymnen wie „Sweet Child O'Mine, „November Rain“, „Patience“ oder „Paradise City“, sondern auch eine der größten Streits der Musik-Geschichte. 1993 kam es zum großen Zerwürfnis zwischen Axl und Slash. Erst 2016 fand man unterstützt von Bassist Duff McKagan doch wieder zusammen. Für 175 Konzerte der „Not in This Lifetime“-Tour vor über 5,3 Millionen Fans und einem Umsatz von 600 Millionen Dollar. © zeidler × Jetzt legen die Hardrock-Giganten mit dem auch schon 8. Österreich-Konzert nach. Und dabei wohl auch mit einigen neuen Songs, schließlich ging man zuletzt ja sogar wieder gemeinsam ins Studio.