× Hasselhoff bringt die Brunner Wiesn zum Beben

Heute startet die Brunner Wiesn. Mit der "Baywatch"-Show von David Hasselhoff und den Hits von Milli Vanilli.

Nach dem großen Regen ist die Rettungsboje das perfekte Accessoire. Niemand Geringerer als David Hasselhoff eröffnet heute die Brunner Wiesn. Nachdem am Gelände alle Schäden und Wassermassen mit Hochdruck beseitigt wurden, findet die Eröffnung wie geplant statt. Und das unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“, denn vor Ort werden auch Spenden für die Flutopfer gesammelt.

© Getty Images ×

© Zeidler ×

The Hoff eröffnet heute die Brunner Wiesn.

© zeidler ×

Hasselhoff, der zuletzt auf der Donauinsel mit wirren Ansagen ("„Geht nach Hause!"“), oft nur kurz angestimmten Songs („Country Roads“) und torkelnden Schritten für einen der größten Konzertaufreger des Jahres sorgte, will heute alles wieder gut machen: mit Lederhosn, Bieranstich und allen Kulthits von „Knight Rocker“ über „Limbo Dance“ bis „Looking For Freedom“. Dazu hat er natürlich auch die Baywatch-Jacke und die berühmte rote Boje mit eingepackt.

© Zeidler ×

The Hoff (o.)hat heute Milli Vanilli (u.) im Vorprogramm dabei.

© Getty Images ×

Ab 18 Uhr wird das Festzelt geöffnet. Nach dem Bieranstich (19.30 Uhr) liefert Fab Morvan, besser bekannt als Milli Vanilli, Chart-Hits wie „Girl You Know It's True" oder "Keep on Running ". Ab 21.30 Uhr zündet dann The Hoff seine Hit-Show.