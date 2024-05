Hasselhoff taumelte beim 80er-Fest über die Donauinsel

10.000 Fans feierten am Sonntag auf der Donauinsel die große 80er-Jahre-Party "Forever Young". Doch just Headliner David Hasselhoff blieb bei einem extrem schrägem und nur 38 Minuten kurzen Auftritt viel schuldig!

Stark betrunken oder unter Medikamenten-Einfluss? Aber mit Sicherheit nicht am Punkt. Schräger Auftritt von David Hasselhoff heute beim 80er-Festival "Forever Young" auf der Wiener Donauinsel. Mit wirren Worten ("37 Jahr! 37 Jahre! 37 Jahre!2) und meist nur kurz angespielten Hits wie "Country Roads" oder "After Manana Mi Ciello" lieferte er im Regen alles andere als einen souveränen Auftritt. Langsame Schritte und verwirrte Blicke inklusive. Auch die Stimme klang bei Kult-Hits wie "Knight Rocker", "Crazy For You" oder "Limbo Dance" alles andere als sattelfest. Immerhin hatte er die Baywatch-Jacke und die berühmte rote Boje dabei.

Eines war klar: Topfit war er nicht! Bereits am Freitag jettete er aus Los Angeles nach Wien und checkte dann im Hilton Danube ein. Zwei Tage Auszeit, die er wirklich benötigte: wegen starker Thrombose stand das Konzert nämlich sogar knapp vor der Absage.

Doch "The Hoff" biss die Zähne zusammen und lieferte aufgewärmt von Kult-Stars, wie dem zweifachen ESC-Sieger Johnny Logan ("Whats Another Year"), Sex-Bombe Samantha Fox, die im oe24-Interview ihre Liebe zu Wien bekundete ("Eine wunderbare Stadt: Montag gehe ich auf Sightseeing-Tour"), Maggie Reilley ("Moonlight Shadow") oder der explosiven Hit-Show von Kim Wilde ("Kids in America") und DJ Alex List, der die 10.000 Fans auch mit "Last Christmas" ausflippen ließ, seinen wohl schrägsten Auftritt: Nach nur 30 Minuten ging er erstmals ab, um nach verhaltenen Zugabe-Rufen für "Looking for Freedom" auf einem Sessel Platz zu nehmen. Der im gestotterten Deutsch dargebotene Schlager "Du" setzte nach handgestoppten 38 Minuten den Schlusspunkt: "Dieses Lied hat meine Karriere ruiniert". Ein Statement, dass man leider auch für diesen "Auftritt" geltend machen kann!

Konzert-Gäste haben fassungslos das Gelände verlassen

Am 19. September will er es besser machen: Da eröffnet Hasselhoff mit allen Kult-Hits die Brunner Wiesn. Am 16. Mai 2025 gibt’s dann auf der Donauinsel die nächste 80ies-Party "Forever Young". Mit u.a. Bonnie Tyler, Level 42, Nik Kershaw, der Spider Murphy Gang oder Paul Young.