Helene macht Stimmung für Wien-Konzerte

''Volle Kraft voraus!'' Helene Fischer zeigt vor dem ersten Wien-Konzert wieder ihre Liebe zu Österreich: Insta-Posting mit Herz.

❤️Vienna we are ready for you❤️ - also Wien wir sind bereit für euch. Auch Helene Fischer selbst ist schon im Wien-Fieber. Auf Instagram postete sie als Einstimmung auf die fünf Stadthallen-Konzerte ein heißes Video der Tour-Highlights: Feuerflammen, Headbange und geheime Backstage-Impressionen, auch unter der Bühne, inklusive. Mit dem Soundtrack gibt sie auch gleich das Motto für das erste Österreich-Konzert vor: "Volle Kraft voraus"