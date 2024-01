“Purple Rain” von Prince wird zum Broadway Musical

1984 ein Musik- und Kino-Hit. Ab Herbst am Broadway. Der Prince Klassiker „Purple Rain“ kommt auf die Bühne.

Über 25 Millionen verkaufte Alben, zwei Grammys und der Oscar – 1984 schaffte Prince mit seinem 6. Album „Purple Rain“ und dem dazugehörigen Film den Sprung zur Legende. Welthits wie „When Doves Cry“, „Let’s Go Crazy“ und natürlich der fast neun-minütige Titelsong inklusive. Jetzt, passend zum 40. Geburtstag, kommt die autobiografische Story vom aufsteigenden Musiker The Kid an den Broadway.

„Es ist fast 40 Jahre her, dass Princes legendärer Film Purple Rain die Welt im Sturm eroberte, und wir können uns keine passendere Hommage vorstellen, als Prince und das Vermächtnis von Purple Rain mit dieser Bühnenadaption der beliebten Geschichte zu ehren“ erklärt L. Londell McMillan, Vorsitzender der The NorthStar Group die neue Bühnenversion für die Pulitzer-Preis Finalist Branden Jacobs-Jenkins das Drehbuch schreibt und Lileana Blain-Cruz ( Skin of Our Teeth) die Regie übernimmt.

Zu den neun Hits der Original-CD sollen sogar noch weitere Prince Songs in die Story adaptiert werden. Die Premiere ist für Herbst angedacht.