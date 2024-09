× Jane’s Addiction: Tour-Stopp nach Schlägerei

Nach der Schlägerei in Boston bricht die Kultband Jane’s Addiction jetzt die US Tour ab. Auch aus Sorge um Perry Farrells Gesundheit und der „eigenen Sicherheit“.

Am Freitag (13. September) gerieten sich Sänger Perry Farrell und Gitarrist Dave Navarro in Boston beim Konzert von Jane’s Addiction in die Haare. Rangelei auf der Bühne und Konzert-Abbruch nach nur 11 Songs. Ein Video der „Schlägerei“ ging um die Welt. Jetzt zieht die Kultband, die im Juni nach 14 Jahren Pause auch ihr Comeback am Nova Rock Festival feierte, die Konsequenzen.

Die Band habe die »schwierige Entscheidung« getroffen, als Gruppe eine Auszeit zu nehmen. Somit sagen sie auch den Rest ihrer Konzerttournee ab, hieß es am Montag (Ortszeit) in einer .Mitteilung der Band aufTwitter.





Einen Grund für das plötzliche Aus nannte Jane’s Addiction in dem Statement nicht. Navarro, Avery und Perkins gaben auf Instagram aber eine weitere Erklärung ab . »Aufgrund eines anhaltenden Verhaltensmusters und Problemen mit der psychischen Gesundheit unseres Sängers Perry Farrell« hätten sie keine andere Wahl gehabt, als die laufende Tournee zu beenden. Dies sei aus Sorge um Farrells aber auch um ihre eigene Gesundheit und Sicherheit entschieden worden.

Farrell (o) ging auf Navaro (u.) los.

In einer Instagramstory schloss sich Farrell mit einer Entschuldigung an. Nach einem »unglaublich schwierigen« Wochenende mit Zeit zum Nachdenken wolle er sich bei Kollegen, Fans, Familie und Freunden für sein »unverzeihliches Verhalten« bei einem Konzert am Freitag entschuldigen. Er habe dort seine Belastungsgrenze erreicht, führte Farrell aus, ohne aber näher auf den Vorfall einzugehen.