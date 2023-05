Depeche Mode: So emotional wird ihr Kärnten-Konzert

23 Hits, druckvolle Performance und emotionales Tribute für Andy Fletcher. Am 22. Juli rocken Depeche Mode in Klagenfurt ihr allererstes Österreich Open Air. Wir waren bei der Generalprobe in Bratislava.

Am 26. Mai 2022 verstarb Depeche Mode Keyboarder Andy Fletcher: Aortendissektion. Jetzt lassen ihn Dave Gahan und Martin Gore wieder hochleben.

Mit der CD „Memento Mori“ (Gedenke des Todes), die bei uns in den Charts sogar Herbert Grönemeyer in die Schranken verwies, und dem allersten Österreich-Open Air am 21. Juli in Klagenfurt. Bereits am Sonntag stieg dafür in Bratislava die Generalprobe. ÖSTERREICH war live dabei.

Vom düsteren Opener „My Cosmos Is Mine“ bis zum ewigen Mitgröl-Finale „Personal Jesus“ lieferte man für 30.000 Fans, Hunderte davon aus dem nahen Wien angereist, im Narodny Futbalovy Stadion eine ebenso stimmige, wie kraftvolle 23 Songs starke Werkschau. Keine Leichenflederei, sondern ein Fest des Lebens.

Gahan, auch schon 61, wirbelte dabei mit der Power eines brünftigen Teenies über die Bühne: Stolzer Pfauengang, rhythmische Verrenkungen und die legendären Kreisel-Bewegungen. Schon nach dem dritten Song „Walking In My Shoes“ flog das Sakko. Gore, der für das von Feuerzeug-Meer begleitete „Soul With Me“ auch die Stimme erhob, drosch daneben eher stoisch in die Saiten und Tasten. Deutlich mehr Elan zeigte „unser“ Christian Eigner: der gebürtige Wiener sitzt ja schon schon seit dem Ende der 90er-Jahre bei Depeche am Schlagzeug und gab auch in Bratislava schweißtreibend den Takt vor. Wird dafür auch überraschend oft am Screen gezeigt.

Die schlichte Bühne mit Laufsteg und zwei seitlich angebrachten Video-Screens wurde von einem überdimensionalen „M“ - sinnbildlich für Memento, Mori und (Depeche) Mode - dominiert. Dieses diente auch als Projektionsfläche für Breakdance-Videos, Tierfilme oder Totenköpfe. Sowie ein emotionales Tribute. Bei „World In My Eyes“ wurden das Bildnis des verblichenen und so vermissten Mitstreiters Andrew Fletcher gezeigt. „Das war Fletchs Lieblingssong!“ Da kämpften viele mit den Tränen. Mit dem Biernachschub sowieso: im ganzen Stadion gab‘s keine Getränke!

Nach trägen ersten Hälfte, bei dem man die 30.000 Fans zwischen Klassikern wie „It’s No Good“ und dem überraschend früh gezündeten Mit-Tanz-Favorit „Everything Counts“ mit gleich fünf Songs der aktuellen CD doch etwas auf die Geduldsprobe stellte, drehte man dann ab dem 1993 Rock-Klassiker „I Feel You“ so richtig auf: „Stripped“, eine spannende XXL-Dance-Version von „Enjoy The Silence“, „Just Can‘t Get Enough“ oder „Never Let Me Down Again“ - Songs die uns seit weit über 30 Jahren begleiten und die live so gar nichts an Faszination verloren haben. Auch Dank Gahans nach wie vor druckvollen Stimme und seiner unvergleichlichen Performance.

Zur Zugabe „Condemnation“ wurde es dann nochmal ganz besonders rührseelig: Gahan und Gore stimmten die Europa-Tourpremiere am Ende des Laufstegs nämlich in einer fragilen Unplugged Version an um sich dann innigst zu umarmen. Das Drama um Andy Fletcher hat sie noch näher zusammengerückt. Nachzusehen am 21. Juli im Wörthersee Stadion von Klagenfurt.

Das ist die Setlist der Depeche Mode Tour:

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It's No Good

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak to Me

Home

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I'm Used To

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Zugaben: