× Korn starten Nova Rock-Festival mit Mega-Show

Von Mittwoch bis Samstag gibt sich in den Pannonia Fields bei Nickelsdorf die Creme de la creme der Rock-Welt beim Nova Rock Festival die Ehre. Den Anfang machen am Mittwoch Linkin Park.

Die ewigen Nu-Metal-Helden Korn, die brandneue Show der Maskenrocker von Slipknot, der einzige Festival-Auftritt von Wanda und als Highlight das erste Österreich-Konzert von Linkin Park nach dem Tod von Chester Bennington (2017). Mit der neuen Sängerin Emily Armstrong und dem Megahit „The Emptiness Machine“, mit dem man ja 11 Wochen lang (!) die Spitze der Austria Top 40 innehielt. Vom 11. bis zum 14. Juni steigt das Nova Rock Festival mit so vielen Krachern wie nie. Auch Iggy Pop, Biffy Clyro, Electric Callboy, Dream Theater, Alligatoah oder die Idles werden auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf erwartet.



Gleich zum Auftakt eins haben sich als Headliner Korn angesagt. Das Publikum darf sich auf Klassiker wie "Falling Away From Me" und "Freak On A Leash" freuen. Untermalt wird der heiß ersehnte Gig von einer eindrucksvollen Lichtshow. Am Donnerstag wird Linkin Park für Stimmung in den Pannonia Fields sorgen.

An die 225.000 Fans werden heuer beim Nova Rock erwartet und sollen für einen weiteren Besucherrekord sorgen. Tickets sind bereits seit Wochen ausverkauft.