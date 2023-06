Madonna wäre ''fast gestorben''

Der Zusammenbruch sei ein Weckruf für die ''Queen of Pop'' gewesen.

Schock. Aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion musste Superstar Madonna (64) mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Wie ernst ihr Zustand war, verrät ein Insider. „Die Familie hat sich schon auf das Schlimmste vorbereitet“, heißt es.

Es seien sehr traumatische Tage gewesen, in denen niemand so recht gewusst habe, ob Madonna „durchkommen“ würde. Daher habe man es seit Samstag geheim gehalten. Die Sängerin habe sogar intubiert werden müssen. Ihre Tochter Lourdes (26) sei die ganze Zeit an ihrer Seite geblieben.

Drama. „Wir haben alle geglaubt, dass wir sie verlieren könnten“, sagt ein Verwandter gegenüber Daily Mail. Nun sei Madonna aber auf dem Weg der Besserung.