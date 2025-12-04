Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Vorverkauf gestartet

oe24 präsentiert "Die Schlagernacht des Jahres 2026"

04.12.25, 13:47
Teilen

Am 5. Dezember 2026 treffen sich erneut zahlreiche Stars in der Wiener Stadthalle zum Mega-Schlagerevent.

Es gibt Samstage, auf die wir uns ganz besonders freuen! Ganz vorne mit dabei sind die samstäglichen Schlagernächte, die auch 2026 wieder tausende Fans verzaubern! Gleich 16mal kommen tausende Schlagerfans in den größten Arenen Deutschlands und Österreichs zusammen, um sechs Stunden lang den ultimativen Schlagerspaß zu erleben! Freunde, Familien und Vereine treffen sich zu diesem einzigartigen Erlebnis, um ihre Lieblingskünstler zu feiern und ausgelassen zu zeitlosen Schlager-Evergreens bis hin zu aktuellen Techno-Schlager-Hits zu tanzen

Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng

© ipImedia/Krivograd

Mit einer ausgefallenen Variation der angesagtesten Schlagerkünstler aus Kult-, Pop- und Partyschlager lässt "Die Schlagernacht des Jahres 2026" die keine Herzenswünsche offen – und auch in Wien dürfen sich die Besucher auf ein hochkarätiges Line-up freuen:

  • Melissa Naschenweng
  • Oli P.
  • Vincent Gross
  • Pietro Basile
  • Matthias Reim
  • Die Draufgänger
  • Anna-Maria Zimmermann

Matthias Reim
© Manfred Esser


Diese Stars sorgen am 5. Dezember 2026 in der Wiener Stadthalle für Stimmung pur – und das ist noch längst nicht alles, denn viele weitere Stars werden ebenfalls dabei sein. Die Stars werden auf der Schlagernacht-Bühne, die eine unvergleichbare Nähe zu den Fans zulässt, mit perfekt abgestimmten Showelementen, beeindruckenden Lichteffekten und visuellen Highlights in Szene gesetzt.

Oli.P
© Getty Images

Sobald der Countdown läuft und der erste Act das mehrstündige Programm im Festivalflair eröffnet, gibt es kein Halten mehr! Mit den Idolen abklatschen, ein Selfie abstauben oder gemeinsam den Refrain einer Schlager-Hymne singen – bei der Schlagernacht ist alles möglich! Der Vorverkauf für "Die Schlagernacht des Jahres 2026" hat bereits begonnen!

