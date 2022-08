Am 20. August rockt Helen Fischer für 150.000 Fans in München. Auf oe24.at gewinnen Sie die begehrten VIP-Tickets dafür.

Andreas Gabalier hat am Samstag vorgelegt: 100.000 Fans bei der atemberaubenden Back To Live Show in München. Am 20.August wird Helene Fischer das alles noch toppen. Bei ihrem ersten großen Konzert nach der Baby-Pause – Tochter Nala ist mitterweile über 7 Monate alt – werden bis zu 150.000 Besucher erwartet!

DVD. Austro-Freund Klaus Leutgeb wird ihr dafür die bomabstische Gabalier-Bühne sogar noch erweitern. Zum 150-Meter breiten „Bühnen-Monster“ mit 5.100 Scheinwerfern und 2.800 Quadratmeter Video-Fläche kommt noch ein dreieckiger Laufsteg für extra viel Fan-Nähe dazu. Und für beeindruckende Bilder: Helene lässt das Konzert mitfilmen. Bereits am 14. Oktober kommt die CD und DVD „Rausch – Live“

