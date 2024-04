Oh nein! Paris Hilton singt wieder.. aber diesmal mit Sia!

Paris Hilton hat wieder zum Mikro gegriffen - Die Fans waren anfangs skeptisch

Vor Kurzem präsentierte Hotelerbin Paris Hilton zum ersten Mal ihre kleine Tochter London der Öffentlichkeit. Als passende Ergänzung dazu hat sie nun einen neuen Song über die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern veröffentlicht. Doch die Millionenerbin hat sich diesmal tatkräftige Unterstützung geholt: Gemeinsam mit der Sängerin Sia singt Hilton "Fame Won't Love You".

Paris zeigt Familienglück

In dem etwas kitschigen Musikvideo zeigt Paris ihr ganzes Familienglück in Form von Ehemann Carter Reum und ihren beiden Kindern Phoenix und London. Erst vor wenigen Tagen zeigte Paris erstmals ihre Tochter London, nun gibt's den Nachschlag in Form des neuen Musikvideos.

Paris Hilton zeigt zum ersten Mal ihre Tochter London

© Instagram/parishilton ×

© Instagram / parishilton ×

Musikalisch durchwachsene Karriere

Zwar ist Paris nun schon seit Jahren erfolgreich als DJane in der Weltgeschichte unterwegs, ältere Fans erinnern sich allerdings (ein wenig mit schaudern) an ihre musikalischen Anfänge im Form von 'Stars are blind'. Ein Song der mittlerweile Kultstatus inne hat allerdings nie als 'qualitativ hochwertig' angesehen wurde. Die Skepsis der Fans bei Hiltons neuem Song war daher anfänglich groß. Zu unrecht wie sich nun herausstellt.