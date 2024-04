× Prinz William überrascht 12-Jährigen mit Besuch und macht Witze über...

Der zukünftige König stattete einer Schule in Birmingham einen Besuch ab

In einem persönlichen Brief an Prinz William äußerte Freddie (12) aus Birmingham den Wunsch, ihn einmal treffen zu dürfen. Der Traum wurde am Donnerstag (25. April) tatsächlich wahr, als der Thronfolger ihn plötzlich an seiner Schule besuchte. "Ich bin jetzt da", sagte William bei seiner Ankunft. Freddie kann es kaum glauben, schüttelt dem zukünftigen König nervös die Hand.

Dad Jokes für die Kinder

Seit der Krebsdiagnose seiner Gattin Kate hat man Prinz William nicht mehr so vergnügt gesehen wie mit den Kindern. Er erzählt sogar seinen Lieblings-Dad-Joke. Danach zitiert er aus dem Film "Home – Ein smektakulärer Trip". Mit den Worten "Klopf Klopf – wer ist da? Eine lästige Kuh – Muh!", brachte er Freddie und die anderen Kinder noch mehr zum Lachen.