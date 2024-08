"Picture On Festival" startet mit Überraschungs-Headliner

Cool, cooler, "Picture On!" Im Bildein feiern jetzt 3.500 Fans kultiges "Kaut & Rüben" Programm - mit großer Überraschung: Der Headliner bleibt bis zum Auftritt geheim!

Im Vorjahr waren die Strizzi-Rocker von Wanda mit Kult-Hits wie "Bologna" oder "Bussi Baby" die „Überraschungs-Headliner“. Heute steht beim coolen Picture On Festival in der burgenländischen Mini-Gemeinde Bildein für die 3.500 Besucher wieder ein musikalischer "Surprise" am Plan. Möglicherweise ja sogar AUT of ORDA, die Supergroup von Paul Pizzera, Christopher Seiler und Starproduzent Daniel Fellner.

© zeidler ×

2023 rockten Wanda (o.). Heute könnten AUT of ORDA (u.) folgen.

© Facebook ×



Zum 20-jährigen Jubiläum liefert Picture On wieder ein sympathischen „Kraut und Rüben“-Programm: So gibt‘s heute Freitag zur Eröffnung unter anderen die 70er-Jahre-Hitfabrik von The Sweet mit Hymnen wie "Fox On The Run", "Ballroom Blitz" oder "Loe is Like Oxygen" und die Ska-Punker Less Than Jake . Dazu fast alle Stilrichtungen des Austropop: Norbert Schneider, Deladap, Kommando Elefant und den frechen Durchstarter Nikotin. Sowie einen „musikalischen Dorfspaziergang“ von Ankathie Koi.

© zeidler ×

Sweet (o.) und Nikotin (u.) sind Freitags am Start.

© zeidler ×

Wolfmother (u.) setzen Festival-Finale

© Getty Images ×

Am Samstag (9. August) geht‘s ebenso kunterbunt weiter: Oskar Haag, Tini Trampler und Koi auf der Uhudlerbühne. Dazu Bipolar Feminin, die heimischen Chart-Stars von Granada und Soulf ly als Anheizer für Wolfmother, die mit der coolen Retro-CD Rock Out das Festival-Finale setzen.