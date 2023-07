× Harry Styles: Seine geheime Wien-Begleitung

Vor seinem Wien-Konzert genoss Harry Styles die Zweisamkeit.

Geheim. Bereits einen Tag vor seinem Konzert im Wiener Happel-Stadion landete Superstar Harry Styles mit Privatjet in Wien. Seine Freizeit genoss er mit einem Abendspaziergang mit einer bildhübschen Unbekannten. Ein zweites Mal wurde das Paar gegen 23 Uhr – ebenfalls in der Wiener Innenstadt – gesichtet. Auch am Samstag – dem Tag von Harrys Konzert – waren die beiden gemeinsam unterwegs.

© TikTok ×

Jetzt kam ans Tageslicht, wer die neue Frau an der Seite von Styles ist. Die 28-jährige kanadische Schauspielerin und Model Taylor Russell soll Harrys Herz erobert haben. Schon vor dem gemeinsamen Wien-Trip wurden die beiden tags zuvor erstmals in London gesichtet.

Bekannt. Russell wurde 2022 schlagartig bekannt, als sie neben Timothy Chalamet die Hauptrolle im Horror-Drama Bones And All spielte. Beim Filmfestival in Venedig wurde Russell 2022 dafür als „beste Nachwuchsschauspielerin“ ausgezeichnet. Damit passt sie perfekt in Styles’ Beuteschema. Er trennte sich erst kürzlich von Hollwood-Star Olivia Wilde.