Jetzt ist es offiziell: Mit diesem Hottie ist Dua Lipa verlobt

Popsängerin Dua Lipa (29) hat ihre Verlobung mit dem Schauspieler Callum Turner bestätigt

"Ja, wir sind verlobt", sagte die Sängerin ("Don't Start Now", "Break My Heart", "Houdini") der britischen "Vogue" zufolge. "Es ist sehr aufregend." Vor Monaten gab es bereits Gerüchte, weil die britisch-albanische Sängerin auf einem Foto mit einem Ring zu sehen war.

Ihr Partner habe den Ring für sie machen lassen und vorher ihre besten Freunde und ihre Schwester um Rat gebeten, sagte Lipa der "Vogue". "Ich bin besessen davon." Der Ring passe genau zu ihr. "Es ist schön, dass dich die Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst, so gut kennt." Genaue Pläne für die Hochzeit gibt es demnach noch nicht. Sie wolle ihre Tour beenden und Callum drehe, wurde sie zitiert. "Ich war nie jemand, der wirklich über eine Hochzeit nachgedacht oder davon geträumt hat, welche Braut ich sein würde." Plötzlich aber frage sie sich, was sie anziehen würde.

"Ein wirklich besonderes Gefühl"

Die Entscheidung, gemeinsam alt zu werden und für immer beste Freunde zu sein, sei "ein wirklich besonderes Gefühl", wurde Dua Lipa von dem Modemagazin zitiert. Sie teilte das Cover auch auf ihrem Instagramkanal. Dua Lipa hat bereits mehrere Grammys und Brit Awards gewonnen. Turner hat zum Beispiel in der Serie "Masters Of The Air" mitgespielt.

Dua Lipa sprach in dem Interview auch darüber, dass sie irgendwann gerne Kinder haben würde. Aber es sei immer die Frage, wann der richtige Zeitpunkt dafür sei und wie es mit ihrem Job zusammenpasse. "Ich denke, das ist einfach eine dieser Sachen, die passieren werden, wenn sie passieren."