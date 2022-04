× Rammstein: Neue CD im ÖSTERREICH Soundcheck

Rammstein melden sich mit neuen Provokationen zurück. Am Freitag kommt die neue CD ''Zeit''. Ein sicherer Nummer-eins-Hit. Wir haben schon reingehört

„Sie muss nicht schön sein. Sie muss nicht klug sein. Sie muss nicht reicht sein. Kein Model mit langen Schritten. Doch: Dicken Titten!“ Rammstein melden sich mit neuen Provokationen zurück. Am Freitag kommt der CD-Aufreger "Zeit". Ein sicherer Nummer-eins-Hit. Der ÖSTERREICH-Soundcheck:

Inzest ("Puppe"), Pornographie ("Pussy") oder sogar die Fritzl Caua ("Wiener Blut") - mit Daueraufregern prvozierten sich Rammstein zur Musikalischen Großmacht: Über 30 Millionen verkaufte CSs, sechs Nummer Eins-Hits und Rekord-Tourneen. Jetzt, im 28. Dienstjahr, gehen es Till Lindemann und Co. deutlich sanfter an. Auch musikalisch. Die sonst so derben Töne werden 45 Minuten lang fast auf Format-Radio zurecht geschliffen. Textlich sind das Altern ("Zeit") und der Tod ("Adieu") die zentrale Thema und mit der Beauty-Wahnn-Veräppelung "Zick Zack" begibt man sich auf Bravo-Niveau.

Ein paar Rausreißer und Mini-Provokationen gibt es aber doch: Mit "Meine Tränen" wird zu Kinderreim-Tönen wieder mal der Missbrauch thematisiert („Sie zieht mich oft auf ihren Schoss. Viel Liebe schenkt mir Mutter nicht. Doch schlägt sie immer noch in mein Gesicht“), bei „Angst“ unterlegt man die Mär vom Schwarzen Mann mit Brachial-Rhythmen („Etwas schlimmes wird geschehen. Das Böse kommt. Wird nicht mehr gehen.“) und bei "Ok" gibt’s zu billigen Pissoir-Sprüchen wie „Viele Löcher sind zu stopfen“ auch den pubertären Dauer-Schlachtruf „Ohne Kondom“.

Als CD-Highlights mischt man der rüppigen Partner-Annonce "Dicke Titten" („Ein feines Fräulein wäre toll. Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll.“) auch Teile von "Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus" bei und stimmt zum Finale "Adieu" als Mitsing-Hymne gegen die Todesangst an. „Den letzten Weg musst du alleine gehen. Aus dem Leben steigst du leise die Seele. Zieht auf stille Reise.“ Dazu räumt man beim Stadion-Rocker "Lügen" mit den letzten Klischees auf „Lügen alles Lügen. Ich lüge und betrüge. Ich glaube mir schon selbst nicht mehr“

Ein Satz der freilich auch die neue CD passend zusammenfasst: Nach den spannend-provokanten Brachial-Aufreger der Vorgänger sind Rammstein jetzt endgültig im Mainstream und damit gefährlich nahe bei Unheilig angekommen. Am 25. und 26. Mai auch live in Klagenfurt.