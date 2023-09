× Cher liefert ihr erstes Weihnachtsalbum!

Heiße Konkurrenz für die Stones: Am 20. Oktober bringt Pop-Queen Cher eine Weihnachts-CD. Mit drei verschiedenen Cover-Fotos und ''Millionen von Gaststars''.

„Es ist ein Cher Weihnachts Album. Nicht das Weihnachtsalbum deiner Mutter!“ In der TV-Show Good Morning Britain kündigte Musik-Ikone Cher das Pop-Geschenk des Jahres an. Am 20. Oktober kommt die CD „Cher Christmas“. Das allererste Weihnachts-Album von Cher und die erste Cher-CD seit 10 Jahren („Closer to the Truth“).

© Warner Music ×

Spannend: Dafür geht sie nicht nur mit drei verschiedenen Cover-Motiven, u.a in Blue Jeans mit funkelnden Strass-Steinen und Oversized-Shirt auf einem riesigen Schneeball oder in einem wunderschönen bodenlangen Pailletten-Kleid sehen, auf einer Eisscholle stehend, an den Star, sondern auch mit jeder Menge Gast-Stars: „Ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt, weil Millionen von Leuten dabei sind und ich noch nie Duette auf meinen CDs gehabt habe.“

© Warner Music ×

Mit den Weihnachts-Hits eröffnet Cher auch gleich das Musik-Duell des Jahres: Am 20. Oktober kommt ja auch „Hackney Diamonds“. Das Comeback-Album der Rolling Stones.