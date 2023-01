U2 nehmen ihre Hits neu auf!

U2 covern sich jetzt selbst! Mit ''Songs of Surrender'' entstaubt man ab 17. März 40 Hits als ''Zeitreise''. Die Ankündigung kam per Brief.

Im November überraschte Bono bei seiner Lesereise zur Biografie Surrender auch mit Neuinterpretationen von 16 U2-Hits (ÖSTERREICH berichtete). Jetzt liefert die Kultband gleich ein ganzes Album damit. Für Songs Of Surrender, dass am17. März erwartet wird, haben U2 ihre 40 größten Hits – von Sunday Bloody Sunday bis Beautiful Day - nun neu aufgenommen. Post. „Musik ermöglicht es dir, durch die Zeit zu reisen, also haben wir angefangen uns vorzustellen, wie es wäre, diese Lieder wieder mit uns in die Gegenwart zu bringen und ihnen den Vorteil einer Neuvorstellung des 21. Jahrhunderts zu geben“ erklärt Gitarrist The Edge das spannende Remake. Und da nicht etwa in einem Interview, sondern mit einem Brief! Seit Montag überrascht er weltweit U2-Fans mit handschriftlicher Post. Stimme. Als Grund für die „Zeitreise“ wird Bonos Stimme angegeben („Die hat sich stark verändert!“) aber auch ein ganz neuer Zugang zu Altbekanntem: „Tatsache ist, dass der Großteil unserer Arbeit geschrieben und aufgenommen wurde, als wir eine Gruppe sehr junger Männer waren. Diese Lieder bedeuten uns jetzt etwas ganz anderes.“