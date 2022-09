Rammstein zündeln 2023 in Wien

Am 26. Juli steigt das heißeste Konzert 2023: Rammstein schocken in Happel Stadion.

ÖSTERREICH-Leser wissen es bereits seit März: Jetzt ist es fix! Rammstein zündeln 2023 wieder in Wien! Nach der heißen Stadion-Tour, bei der man auch 75.000 Fans mit zwei Konzerten in Klagenfurt schockte, ist für den 26. Juli 2023 das Ernst Happel Stadion gebucht. Ab 8. September gibt es Die heißbegehrten Tickets.

© TZOe Zeidler ×

Rammstein selbst haben im Mai die heißen Gerüchte noch halbherzig als "Fake News" dementiert. Doch jetzt haben die Rock-Zündler ihre nächste Europa-Tour quasi selbst bestätigt: Beim hochexplosiven Tour-Finale in Ostende, Belgien, ließ man am Donnerstag nach den Schluss-Akkorden von Adieu noch den Satz "See You in 2023" auf leuchten! Jetzt sit das WIenb-Konzert bestätigt Eine Zusatz-Show, so wie schon 2019, gilt als wahrscheinlich.