Rapper Wendja und die Mountain Crew liefern neuen Après-Ski-Hit

Pünktlich zur Skisaison kommt ein neuer österreichischer Song zum Mitgrölen.

Die Skisaison geht in wenigen Tagen los und mit ihr auch die Hüttengaudi. Pünktlich dazu hat die Mountain Crew ihre neue Single "SchiSchuSchnalle" fertiggestellt. Für den Après-Ski-Hit haben sich die Musiker mit Rapper Wendja (Lukas Plöchl) zusammengetan. Ihr Wunsch: "Die Pistenparty soll bereits beim Hineinschlüpfen in die Skischuhe starten. Am 29. November feiert der Song bereits Veröffentlichung.

Mehr lesen:

Zum Mitgrölen

"SchiSchuhSchnalle geht nicht auf, geht nicht auf. SchiSchuhSchnalle geht nicht zu, geht nicht zu. SchiSchuhSchnalle komm' nicht raus, komm' nicht raus. SchiSchuhSchnalle Schuhbidu", lautet der anspruchsvolle Text des neuen Hüttensongs. Perfekt zum Mitsingen also.





Dass die Mountain Crew einen Hang zu schneebedeckten Hängen und traumhaften Bergkulissen hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Denn das geht nicht nur aus dem Namen, sondern auch aus einem der beliebtesten Songs der Formation hervor. Zu den weltbekannten Klängen von „Sarà perché ti amo“ schickten die Stimmungsgaranten ihre Fans bereits einmal „Ab auf die Piste“. Nun schnallen sich Ex-Mister Austria Philipp Rafetseder und Co. erneut die Skischuhe an und versorgen ihre mehr als 200k TikTok-Follower sowie alle anderen Mountain-Crew-Anhänger mit Après-Ski-Nachschub.





Silbereisen ist ein Fan

An ihrer Seite hat die laut Florian Silbereisen „derzeit angesagteste Lederhosen-Band“ mit Lukas Plöchl diesmal einen echten „Wunderwuzzi“, der seine Vielseitigkeit als Musiker unter anderem schon in der Castingshow „Helden von morgen“, beim „Eurovision Song Contest“ und bei „The Masked Singer Austria“ unter Beweis stellen konnte. Der Hip-Hop-Star, der auch als Wendja (Lukas Plöchl) bekannt ist, blickt auf beachtliche Erfolge zurück (1x Platin und 2x Gold in Österreich). Dass er noch mehr drauf hat, daraus macht der Rapper keinen Hehl. „Ich kann voll gut steppen, wo sind die Schneeketten?“, heißt es in dem Track.