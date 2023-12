Heute rockt Melissa Naschenweng mit "Barbie" Helene Fischer

Heute steigt eines der letzten großen TV-Highlights des Jahres. Bei der Helene Fischer Show (ab 20.15 Uhr, ORF 2) wird es nach drei Jahren Pause wieder ein fulminantes Schlager-Feuerwerk geben. Mit dabei ist auch Melissa Naschenweng.

Am Abend des ersten Weihnachtstages fiebern die Fans dem Mega-Duett der Schlager-Königinnen aus Österreich und Deutschland entgegen. Bei Melissa Naschenweng wird mit Helene Fischer die TV-Bildschirme rocken und die Zuschauer auf den Sofas begeistern.

Als eines der vielen Highlights ihrer neuen Weihnachts-Show liefert sie an der Seite von Musiker Tom Beck, der sich als Ken verkleidete, eine Hommage an den Rekord-Film Barbie. Im zuckerlrosa Petticoat wirbelt Helene dabei mit einem Medley aus Songs wie Jeden Morgen wird die Sonne neu geboren, Fehlerfrei, Phänomen, Mit keinem andern, Nur mit dir, Feuer am Horizont, Achterbahn und Herzbeben über die Bühne.

Helene rockt Xmas im Duett mit Naschenweng

Neben waghalsigen Akrobatik-Einlagen mit u.a. Zurcaroh & The Freaks, einer Musical-Revue aus „Moulin Rouge“ und einem witzigen KI-Double-Sketch mit Komikerin Tahnee gibt’s auch ein rockiges Duett mit Melissa Naschenweng. Gemeinsam stimmt man die Hits von Alice Cooper (Poison), den Scorpions (Rock Me Like a Hurricane) und von Bonnie Tyler (Holding Out For A Hero) an.

Die Sendung, bei der auch Beatrice Egli, Peter Maffay, Dave Stewart von den Eurythmics (Sweet Dreams), die Simple Minds (Don’t You) und Nena (Liebe ist) als Duettpartner dabei sind, wurde bereits Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet. Für eine Neuauflage von Atemlos durch die Nacht tritt Helene wieder mit Shirin David auf – in roten und blauen Glitzer-Bodys mit Schulterpolstern.