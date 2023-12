Dschungelcamp-Star enthüllt Auftritt bei Helene-Fischer-Show

Heute Abend lädt Helene Fischer wieder zu ihrer Weihnachts-Show. Mit dabei sind auch heuer wieder einige Stars. Einer der Show-Gäste hat jetzt schon verführt sein Kommen ausgeplaudert.

Nach drei Jahren Pause feiert die Helene-Fischer-Show am ersten Weihnachtstag (ab 20.15 Uhr, ORF 2) ihr Comeback. Mit dabei sind unter anderem Melissa Naschenweng, Emeli Sandé, Nena, Peter Maffay und die zweifache Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Loreen. Um weiter Gastauftritte wurde bislang ein großes Geheimnis gemacht.

Doch eine Person konnte ihre Vorfreude über den Auftritt in der Show nicht mehr zurückhalten. Der deutsche Influencer Twenty4tim postet auf seinem Instagram-Account ein Video mit Fischer bei der Aufzeichnung. Der 23-Jährige hat sich in den letzten Jahren eine große Fanbase aufgebaut und sagt: "Träume werden wahr. Am 25.12. könnt ihr endlich unsere gemeinsame Performance sehen."

Der Travestie-Künstler ist mittlerweile fast schon so wie die deutsche Conchita Wurst. Mit dem Auftritt zur weihnachtlichen TV-Prime-Time macht er den nächsten großen Schritt in seiner Karrier.

Von Fischer in den Dschungel

Auf Instagram (2,5 Mio. Follower, TikTok (4,7 Mio. Follower) und Youtube (270.000 Abonnenten) hat Maximilian Kampmann, so sein bürgerlicher Name bereits eine riesige Fanbase, die rasant weiter wachst. Heute Abend werden wohl noch der ein oder andere dazu kommen.

Doch damit nicht genug. Nach dem Auftritt bei Helene Fischer, könnte er bald noch mehr Zeit im TV bekommen. Die Gerüchte verdichten sich, dass er bei der heurigen Ausgabe von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", in das Dschungelcamp einziehen wird.