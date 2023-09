Schock bei Aerosmith: Tour-Stopp wegen Stimmbandschaden

Die Abschieds-Tournee von Aerosmith musste von den Ärzten gestoppt werden. Sänger Steven Tyler kämpft mit blutigen Stimmband-Problemen.

Am 2. September starteten Aerosmith in Philadelphia mit „Back In The Saddle“ ihre Abschiedstour „Piece Out“. Jetzt der Schock: nach nur drei Konzerten kämpft Sänger Steven Tyler (75) mit seiner Stimme. Er musste die nächsten sechs Auftritte, u.a diesen Dienstag in Toronto, absagen und in das Jahr 2024 verschieben.

„Mit gebrochenem Herzen muss ich sagen, dass ich die strikte ärztliche Anweisung erhalten habe, in den nächsten dreißig Tagen nicht zu singen. Während der Show am Samstag erlitt ich einen Stimmbandschaden, der zu Blutungen führte. Wir müssen einige Termine verschieben, damit wir wiederkommen und euch die Show bieten können, die ihr verdient! verkündete Tyler den Tourstopp via Facebook und Instagram. Beim Konzert in Elmont, New York kam es am Samstag zu Komplikationen.

Die Tour, bei der man die 19 größten Hits wie „Rag Doll“, „Living on the Edge“ oder "Walk This Way" anstimmt, soll am 11. Oktober in Tampa fortgesetzt werden. Für 2024 sind Europa-Konzerte in Planung. Auch ein Abschieds-Konzert in Österreich wird verhandelt!