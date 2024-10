Schock für die Fans: Vicky Leandros sagt Konzerte ab

Vicky Leandros, die beliebte Sängerin, muss während ihrer Abschiedstournee eine unliebsame Pause einlegen.

Am Montag wurde ihr Konzert in Salzburg kurzfristig abgesagt. Laut ihrem Management kann Leandros aufgrund „einer akuten Erkrankung“ nicht auf die Bühne, wie sie auf Instagram mitteilten. Die Besorgnis unter ihren Fans wächst, denn nun wurde auch das für Donnerstag geplante Konzert in Berlin abgesagt, wie BILD berichtet.

Die Ursache für die Absagen sei eine schwere Bronchitis, die Leandros erwischt hat. „Es tut mir wahnsinnig leid, dass die beiden Konzerte ausfallen“, äußerte sie gegenüber BILD. Der Infekt hatte sich in den Tagen vor dem Konzert in Salzburg verschlechtert, was schließlich zur Absage führte. Leandros wurde in einer Klinik untersucht, doch zwei Tage später gab es noch keine nennenswerte Besserung. „Bei einer Bronchitis leiden Erkrankte oft unter heftigem Husten“, so die Beschreibung der Erkrankung.

Bei Hamburg zurückgezogen

Anstatt das Rampenlicht und den Applaus zu genießen, muss sich die Sängerin nun Ruhe gönnen. Sie hat sich in Gut Basthorst bei Hamburg zurückgezogen, das ihrem Ex-Mann Enno Freiherr von Ruffin gehört.

© Screenshot Google Maps ×

Die Abschiedstournee soll Mitte November fortgesetzt werden, und Leandros ist zuversichtlich, bis dahin wieder gesund zu sein.

Die beiden ausgefallenen Konzerte sollen nachgeholt werden, wobei sie bereits einen neuen Termin für den Auftritt in Berlin am 3. Dezember angekündigt hat: „Ich freue mich sehr, dass ich den Berlin-Auftritt nachholen werde.“