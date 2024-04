× Taylor Swift: Countdown zur Rekord-CD

Am Freitag gibt's neue Swift-Hits: Die Pop-Queen will mit "The Tortured Poets Department" wieder alle Rekorde brechen. Musikalisch wird dabei eine Abrechnung mit Ex-Freund Joe Allwyn erwartet.

Am Freitag kommt das mit Sicherheit bestverkaufte Album des Jahres. Pop-Milliardärin Taylor Swift setzt mit "The Tortured Poets Department" ihre Rekord-Jagd fort. 16 neue Songs, für die sie mit einer Internet-Schnitzeljagd, eigener Pop-Up-Poesie-Bibliothek und typischer Marketing-Offensive auffährt: Das Album gibt es in vier verschiedenen Varianten samt jeweils einem anderen Bonustrack. Dazu auch noch in eigenen Poster-Editionen. Insider erwarten schon in der Startwoche über eine Million verkaufte CDs und den vierten Nummer-eins-Hit in Österreich.

© Universal Music

© Getty images ×

Inhaltlich will sie dabei auch mit Gaststars wie Post Malone oder Florence and the Machine die „fünf Phasen der Trauer" vertonen. „Es sind moderne, persönliche Geschichten, die wie Poesie geschrieben sind.“ Der Schwerpunkt liegt auf „brutal ehrlichen“ Geständnissen über Liebe und Verlust. Zentrales Thema bei Songs wie "I Can Do It With a Broken Heart" oder „The Smallest Man Who Ever Lived" soll übrigens ihr Ex-Freund Joe Allwyn sein.

© Getty Images ×

Musikalische Abrechnung mit Ex-Freund Joe Allwyn

© Getty Images ×

Zum den neuen Hits verspricht Swift auch gleich ein neues Musikvideo, das sie in der Nacht auf Samstag ins Netz stellen wiill. Die Live-Premiere ist beim Europa-Tourstart am 9. Mai in Paris angedacht. Zwischen 8 und 10. August zündet sie die Essenz von "The Tortured Poets Department" dann auch bei ihren drei Wien-Konzerten im Happel Stadion.