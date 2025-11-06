TV-Beben: Ambros ist der neue Quoten-Kaiser auf ORF1

Wolfgang Ambros holt nach unzähligen Hymnen jetzt seinen wohl überraschendsten Nummer-eins-Hit. Am Mittwoch fuhr er mit „Dok 1“ den größten Quoten-Hit auf ORF1 ein!

Im Austropop ist er der absolute Gigant. Jetzt sorgt Wolfgang Ambros auch für ein TV-Beben. Die von Hanno Settele inszenierte Doku „Dok 1: Ambros war am Mittwoch den 5. November die meistgesehene Sendung auf ORF1. 376.000 Seher freuten sich über ein Wiederhören von Kulthits wie Es lebe der Zentralfriedhof“, „Da Hofa“ oder „Schifoan“ und tiefe Einblicke in Ambros Seele. Quotentechnisch kam nur die darauf folgende Georg-Danzer-Doku „Nur a klana Bua im Winter“ mit 324.000 Sehern annähernd an Ambros heran. „Soko Kitzbühel“ auf Platz 3 hatte um 16.58 Uhr nur 128.000 Zuseher.

© ORF

© ORF

Ambros lieferte bei „Dok 1“ Einblicke, die sonst nur engsten Wegbegleitern vorbehalten sind. Ein Gespräch über den Unterschied zwischen „stur“ und „geradlinig“, Altersmilde, die eigene Vergänglichkeit und Backgammon.