Wanda sind im neuem Hit "deppat"

„Was warst du mutig, was hast du dieser Welt geglaubt. Jetzt bist du deppert, und hundert Mal mehr betroffen.“ Wanda sind nach großen Drama im kreativen Hoch. Nach den hoch-emotionalen Hits "Therapie" und "Bei niemand anders", mit denen man den Tod von Keyboarder Christian Hummer und Wandas Vater in „Worte zu fassen versuchte“ und sich damit in alle Herzen rockte, kommt schon diesen Freitag die nächste Single "Jeder kann es sein", bei dem man in Chanson-Sound mit Kirmesorgel-Vibes ein Ode an das Leben liefert. Nur im Video gehen Marco, Ray und Mau baden. In Hemd und Anzug.

Am 7. Juni setzt man das Album Ende Nie drauf. „Es ist in gewisser Weise unser Debüt, denn wir sind eine andere Band geworden!" das zeigt man auch mit der großen Tournee, die am 25. April in Zürich startet und Wanda nach Stopps in Gmunden (31. Mai), Graz (19. Juli), auf der Burg Clam (20. Juli), Lustenau (2. August) und Kufstein (30. August) am 21. Dezember auch wieder in der Wiener Stadthalle führt. Zum zweiten großen Weihnachts-Konzert: "Wir wollen das zur jährlichen Tradition machen, denn das ist ein schönes Klassentreffen mit unseren Fans."