Nach Tod von Hund Falco: So geht es für Supertalent-Gewinner Lukas weiter

Nach 14-Jahren musste sich Supertalent-Gewinner Lukas Pratschker von Hund Falco verabschieden

Sie waren der Show-Exportschlager aus Österreich. Der 24-Jährige Lukas Pratschker uns sein Border Collie Falco. Gemeinsam eroberten sie in ihren atemberaubenden Shows nicht nur die Herzen tausender Zuseher, sie wurde 2013 auch bei RTL zum Supertalent gekürt. Von da an ging es noch mal steil bergauf. Neben eigener Hundeschule und regelmäßigen Show-Auftritten bildete Lukas auch zwei weitere Hunde aus, die nun den Platz von Falco einnehmen werden.

In einem emotionalen Posting auf Facebook meldet sich Lukas nun zu Wort und gibt ein Update wie es nun für ihn weitergeht. Wie wichtig Falco nicht für ihn war und wie er sich nun die Zukunft mit seinen weiteren Hunden "Joke" und "Turner" vorstellt.

© Lukas Pratschker and Falco / Facebook ×

Überlegt ob ich weitermache

Ich habe sehr lange überlegt ob ich überhaupt weitermachen soll, mit Shows, mit unterrichten, der Halle, …Und irgendwie war ich immer sehr hin und hergerissen. 100% sicher bin ich mir auch noch nicht. Mit Falco auf der Bühne zu stehen ist schon was ganz Besonderes gewesen. Man musste ihn nie dazu überreden, motivieren oder ihm helfen. Er hat eine Bühne gesehen und war voller Energie (sogar an und nach seinem 14. Geburtstag noch ????) und hat einfach voll gestrahlt.

Falco wird weiterhin "dabei sein"

In Wahrheit ist es aber auch so, dass Joke und Turner immer mehr übernommen haben und mittlerweile auch ihren Spaß auf der Bühne haben. Das war nicht immer so, aber in den letzten Monaten haben die beiden „jungen“ mich auch total begeistert. Deshalb steht für mich fest: Falco möchte sicher, dass wir weiter machen, und Joke und Turner haben auch Freude wenn sie weiter zeigen können was sie drauf haben. Ich habe hunderte Ideen, wie wir in Zukunft Falco in der Show dabei haben werden, auch wenn er nicht mehr da ist.



© Lukas Pratschker and Falco / Facebook ×

Neue Show soll Falco "stolz" machen