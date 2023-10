Nächster ORF-Star warnt vor Betrug

Nach Armin Wolf und Armin Assinger warnt nun der nächste ORF-Star vor Internet-Betrügern.

Immer wieder geraten ORF-Moderatoren ins Visier von Internet-Betrügern. Ihre Namen und Bilder werden für betrügerische Seiten benutzt, die Leute abzocken. Nach Armin Wolf und Armin Assinger hat es jetzt auch ORF-Star Christine Reiler, die sich über die Jahre einen Namen als ORF-Moderatorin gemacht hat, erwischt. Auch sie warnt nun ihre User, vor Scam-Seiten, die ein Foto von ihr benutzen.

"Liebe Alle, jetzt hat es mich auch erwischt und irgendwelche Betrüger verwenden mein Bild für ihre dubiosen Produkte! Nein, ich unterstütze das Zeug nicht und die Anzeigen sind nicht von mir!", warnt die Ärztin und ehemalige "Miss Austria" via Facebook.

Sie fügt ihrer Warnung hinzu: "Also Achtung bei Cardione und was weiß ich für Produkten, die hier illegalerweise in meinem Namen beworben werden!"