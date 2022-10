Der Ex-Partner von Olivia Wilde, Jason Sudeikis, soll sich kurz vor deren Trennung vor ihr Auto geworfen haben, damit diese nicht zu Harry Styles fährt.

Einst galten sie als das Traumpaar von Hollywood - Olivia Wilde (38), bekannt aus "Dr. House" und Jason Sudeikis (47), welcher Ted Lasso in der gleichnamigen Serie verkörpert. Doch dann drehte Wilde, gemeinsam mit Harry Styles (28), den Film "Don't Worry Darling", wo es angeblich geknistert haben soll.

Zwar dementiert die Schauspielerin und Regisseurin solche Spekulationen, aber zeitlich passt alles sehr gut zusammen. Denn kurz nach den Dreharbeiten trennte sie sich von ihrem Freund, mit welchem sie bis kurz davor noch über eine mögliche Hochzeit gesprochen haben soll, und kam kurz darauf mit dem Sänger zusammen. Diese sind nun seit gut zwei Jahren ein Pärchen.

Vor Auto geschmissen

Eine Nanny, welche zu der Zeit der Trennung dort gearbeitet haben soll, behauptet nun, dass der Ted Lasso Darsteller hart für seine Liebe gekämpft hat. Ursprünglich soll er von den Funken zwischen den Beiden mitbekommen haben, nachdem Wilde ihre Smartwatch liegen lassen hatte und dort brisante Nachrichten des Sängers aufgeschienen waren.

Eines Abends soll die Schauspielerin dann in ihr Auto gestiegen sein, um gemeinsam mit Styles Abend zu essen. Sudeikis dürfte wohl so aufgebracht von dieser Aktion gewesen sein, dass er sich vor das Auto schmiss, um sie aufzuhalten. Außerdem soll sie seinen Lieblingssalat mit seinem Lieblingsdressing nach Familienrezept zubereitet haben, um ihn für das gemeinsame Abendessen mitzunehmen, was ihn noch weiter auf die Palme brachte.