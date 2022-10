× Olivia Wilde im Nackt-Kleid bei Gala

Die Schauspielerin und Regisseurin sorgte mit einem transparenten Kleid für Aufsehen.

Großes Star-Aufgebot im Academy Museum in Los Angeles: George und Amal Clooney, Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Glenn Close, Emma Stone und Selena Gomez waren in der Nacht zum Sonntag unter den vielen Promi-Gästen bei der zweiten Ehren-Gala in dem 2021 eröffneten Museum.

Olivia Wilde mit Hingucker-Aufritt

Einen Wow-Auftritt legte Oliva Wilde (38) hin. Die Freundin von Harry Styles entblößte ihre Brustwarzen in einem durchsichtigen, glitzernden Kleid des französischer Haute-Couture-Modedesigner Alexandre Vauthier. Das bodenlange Kleid, das an die 1980er-Jahre erinnert, sorgte auch mit einem rosafarbenen, gefiederten Saum für einen Show-Girl-Akzent.

