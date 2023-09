Netrebko: Stadtbummel vor Wien-Comeback

Am Mittwoch singt Anna Netrebko mit ihrem Yusif im Konzerthaus. Schon jetzt fährt sie auf Wien ab. Mit dem Fahrrad und beim Mädels-Abend.

Zuletzt sorgte sie mit einer Absage in Liechtenstein und einer Klage gegen die New Yorker Metropolitan Oper sowie einer klarer Distanzierung vom Wladimir Putin („Stand in keiner engen Verbindung, war auch keine politische und ideologische Unterstützerin“.) für Aufsehen. Jetzt will Anna Netrebko wieder mit großen Tönen punkten. Am Mittwoch kehrt sie mit ihrer Paraderolle der "Violetta" in Verdis "La traviata“ auf die Bühne des Wiener Konzerthaus zurück: konzertante Aufführung an der Seite ihres Ehemann Yusif Eyvazov.

Als Warm-Up machte schon am Wochenende Wien unsicher: Fahrradtour mit Söhnchen Tiago. Stopp bei der Oper und am Donaukanal inklusive. Abends ging‘s dann mit Freundinnen zum "Fabios" und für Selfies auf den Graben.