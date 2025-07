Nostalgie-Bombe: Mega-Stimmung bei Timberlake-Show in Wien

30.000 Fans im Wiener Happel-Stadion feierten Justin Timberlake. Er nahm das Publikum mit auf eine Reise durch mehr als 20 Jahre Musikgeschichte.

Wien. oe24 war mittendrin: Songs wie „Mirrors“ oder „Cry Me a River“ sorgen für emotionale Gänsehautmomente. Dann wendet sich der Megastar an die Fans: „Machen wir Party heute Nacht! Ihr schaut gut aus! Fühlt ihr euch so gut wie ihr aussieht?“ Er spielt Gitarre, hämmert aufs Schlagzeug. Dann unterschreibt er das Plakat einer Frau: „Hab Herzinfarkt überlebt. Dachte nicht, dass ich dich wiedersehe.“ Steff, wir lieben dich, Herz, TJ. Das Happelstadion hebt. Dann holt er den jüngsten Fan auf die Bühne, Elias (10).

„Ein Moment“, sagt er auf Deutsch. Macht dann ein Selfie mit Elias, während im Hintergrund zehntausende Feuerzeuge und Handys leuchten. Songs wie „Like I Love You“, „My Love“ oder „Summer Love“ verwandeln das Stadion in einen Dancefloor. Natürlich fehlen auch die Mega-Hits nicht: „Suit & Tie“, „Rock Your Body“, „Señorita“ oder „SexyBack“.

Justin Timberlake (44) gibt Wien, was es verdient: Eine NOSTALGIE-BOMBE! Ab 20:50 Uhr explodiert der Superstar mit „Mirrors“ auf die Bühne. Mehr als ein Dutzend Live-Musiker, die Tennessee-Gang, sorgen für Megastimmung. Ein Top-Abend. Und der einzige Stopp in Österreich auf seiner aktuellen Tour. Justin Timberlake zeigte, warum er seit 30 Jahren ganz große Klasse im Pop-Business ist.Vorab spielten die britische Sängerin Cat Burns sowie der US- Rapper und Timberlakes Kumpel Timbaland, das befürchtete Wetter- und Wetterchaos blieb aus.