Obamas gestehen Eheprobleme: "Haben tiefes Defizit"

Beim ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und seiner Frau Michelle kriselt es schon seit längerem.

Barack Obama hat vor zwei Tagen in einem Interview offen zugegeben, dass es in seiner Ehe mit Michelle kriselt. Am Hamilton College sprach der ehemalige US-Präsident über "tiefe Defizite", vor allem nach seiner Amtszeit im Weißen Haus, und wie das Paar versucht, aus der Krise zu kommen. Sie würden versuchen, so viel "Spaß" wie möglich miteinander zu haben - was bedeutet, gemeinsam zu reisen oder Essen zu gehen. Einfache Aktivitäten, die jedem Paar helfen, aus ihrem stressigen Alltag auszubrechen. Die Obamas sind seit 1992 verheiratet und haben zwei erwachsene Töchter, Malia (26) und Sasha (23).

Michelle Obama sprach bereits im Jahr 2022 öffentlich über ihre schwierigen Ehejahre. Besonders als ihre Töchter klein waren, gab es Zeiten, in denen sie ihren Mann nicht ausstehen konnte, wie sie zugab. Bekanntlich hatten die beiden die großen Herausforderungen, die mit dem Leben im Weißen Haus und dem ständigen öffentlichen Druck einhergingen, mehrfach medial thematisiert. Barack Obama räumte jetzt ein, dass er das Ausmaß des Stresses für Michelle damals nie wirklich verstanden hatte.

Trotz ihrer Schwierigkeiten hätten die Obamas aber nie an eine Trennung gedacht. Um mit all den Belastungen umzugehen, suchten sie sich in der Vergangenheit auch schon professionelle Hilfe.