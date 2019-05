Arnie rockt im Duett mit Gabalier

Im März 2018 standen Arnold Schwarzenegger und Andreas Gabalier in Los Anglees gemeinsam im Studio. Ab Freitag gibt es das Ergebnis zu hören und zu sehen. Bei der brandneuen Gabalier-Single Pump It Up, die der Volks Rock N‘ Roller erst Donnerstagabend völlig überraschend auf Facebook ankündigte, rockt auch Arnie mit. Für den „Motivations Song“ wurde in den Red Bull Studios in Santa Monica und am Strand auch ein gemeinsames Video gedreht.

Als Einstimmung lieferte Arnie gestern auch gleich den Action-Trailer für seinen neuen Terminator-Film Dark Fate.