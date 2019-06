Heidi Klum: Geburtstag in Wien

Liebe. Nur knapp tausend Fans fanden sich Samstagabend im Gasometer zum Konzert von Tokio Hotel ein. Der Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch – vor allem auf der Bühne. Denn Tom Kaulitz hatte ohnehin nur eines im Kopf – seine Heidi. Und die war natürlich mit von der Partie. Dazu kam, dass die Model-Mama gestern ihren 46. Geburtstag feierte und diesen natürlich mit ihrer großen Liebe. Kurz nach 16 Uhr kamen Klum und Kaulitz in der Konzerthalle an, plauderten Backstage und machten Selfies mit Fans, bevor sich die Band am Walk of Stars verewigte.

© Instagram-Story

Nach der Show wollte das Paar in Wien Heidis Geburtstag noch ausgiebig feiern, bevor es heute nach Budapest zum nächsten Konzert der Kaulitz-Brüder geht.