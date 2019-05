Lauda-Trauerfeier: Wer die schönste Rede hielt

Wien. Österreich und die internationale Sportwelt haben am Mittwoch Abschied genommen. Zu den Trauerfeierlichkeiten für Formel-1-Legende Niki Lauda (70) im Wiener Stephansdom fanden sich neben der Familie, den Freunden und Wegbegleitern viele prominente Ehrengäste ein. "Wir stehen an der Bahre eines großen Österreichers", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen während des Requiems.

Eröffnet wurde die Messe mit dem Lied "Amazing Grace", dass der Musical-Darsteller Drew Sarich von der Wiener Volksoper interpretierte. Die neunjährigen Zwillinge Max und Mia sorgten dann auch am Nachmittag für den berührenden Augenblick während des Requiems, sie lasen Fürbitten und verabschiedeten sich von ihrem Papa.

Es folgten die Ansprachen der drei Trauerredner. Kaliforniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger, DTM-Chef Gerhard Berger und Bundespräsident Alexander van der Bellen. Die schönste der Reden hielt Lauda-Freund Berger, der aus dem Herz und aus dem Bauch heraus sprach. Berger schloss mit den Worten: "Ich hoffe, wir sehen uns wieder."

Laudas letzter Weg war einer, an dem auch abseits des engsten Kreises viele teilhaben wollten. Dompfarrer Toni Faber, Witwe Birgit Lauda sowie die älteren Söhne Mathias und Lukas erwarteten kurz nach 8.00 Uhr im strömenden Regen den Sarg des Verstorbenen am Riesentor des Stephansdoms. Unter dem Geläute der Heidenturm-Glocken fuhr die Bestattung Wien ins einem silberne Mercedes vor. Anschließend wurde der schlichte Sarg in den Dom getragen und in der Vierung abgesetzt. Birgit Lauda legte einen Lorbeerkranz auf den Sarg, Sohn Lukas einen Rennfahrerhelm. Die erste Zeremonie wurde von Chorgesang begleitet.

Anschließend wurde das Primtor für all jene geöffnet, die persönlich von Niki Lauda Abschied nehmen wollten. Und es war ein nicht enden wollender Strom an Trauernden, viele nahmen die Möglichkeit für ein Defilee vor dem Sarg des weltberühmten Sportlers und Airline-Unternehmers wahr. Sie ließen sich beim Anstehen vor dem "Steffl" auch von Kälte, Nässe und Wind nicht abhalten und huldigten Lauda mit roten Kappen, Ferrari-Jacken oder Stewardess-Uniformen. Um 11.30 wurde das Tor wieder verschlossen, wer es nicht mehr in den Dom geschafft hatte, durfte hoffen, später beim Requiem dabei sein zu können.

"Niki Lauda war nicht nur ein Stern am Rennfahrerhimmel, nicht nur ein Stern im Flugbetrieb, sondern er war auch ein Stern für seine Familie. Er war abseits der Öffentlichkeit ein liebevoller Ehemann, Vater und Großvater, so schreibt es die Familie auf die Pate. Und ich weiß, dass das stimmt", sagte Dompfarrer Toni Faber zur APA - Austria Presse Agentur. "Er war ein emphatischer, humorvoller, gelassener, bescheidener, unprätentiöser Mensch im persönlichen Gespräch." Einer, der mit seinen Zwillingen schon mal Kerzen im Dom anzünden ging, wie Faber erzählte.

