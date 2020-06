Lugner im Zoo: Was ihn mit der Riesen-Schildkröte verbindet

Am Wochenende traf Richard Lugner in Kärnten auf ein Lebewesen, das älter als er selbst ist. Mörtel zeigte sich von der 120 Jahre alten Riesen-Schildkröte sichtlich beeindruckt. Was die beiden verbindet, ist ihr Pech mit Frauen. „Die Schildkröte ist mit dem Weibchen schon 110 Jahre zusammen, aber sie wird immer aggressiver und so mussten die beiden durch eine Glasscheibe getrennt werden“, scherzt Lugner in ÖSTERREICH.