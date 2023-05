Ö3-Star enthüllt: Davor hat Robert Kratky 'die schiere Todesangst'

Seine Stimme zählt wohl zu den bekanntesten des Landes. Ö3-Moderator Robert Kratky begleitet österreichweit viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Am Dienstag feiert er seinen 50. Geburtstag - Zeit zu reflektieren.

Robert Kratky, aktuell noch 49 Jahre alt, verkündete erst kürzlich, er werde seinen Vertrag bei Ö3 nicht mehr verlängern. Allerdings läuft der aktuelle Vertrag "noch ein paar Jahre". Jetzt blickte der Ö3-Moderator im Interview mit dem "profil" zurück auf seine bisherige Karriere, immerhin ist er seit fast 30 Jahren eine der bekanntesten Radio-Stimmen des Landes. Zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher begleitet er in den frühen Morgenstunden mit dem "Ö3-Wecker" in die Arbeit.

Den Erfolg der Sendung führt Kratky vor allem auf "gemeinschaftliche Leistung" zurück, er selbst sei dabei der "Oberkellner" der Ö3-Morgenshow. Des Weiteren spricht er über die psychische Gesundheit. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich der Ö3-Moderator von seiner verletzlichen Seite. „Ich habe am Tag der psychischen Gesundheit im Oktober ein Video aufgenommen und darüber gesprochen, dass ich selbst ein Burnout hatte." Er sei deshalb bis heute noch teilweise in ärztlicher Behandlung, öffnete sich seinen Fans gegenüber auch über seine schweren Depressionen mit denen er zu kämpfen habe.

"Das ist einfach die schiere Todesangst"

Aber auch über andere Dinge kam Kratky im "profil"-Interview zu sprechen. Unter anderem erzählte er, seine Liebe zum Fallschirmspringen entdeckt zu haben. Dafür belegte er auch einen Kurs, den jedoch nicht alle Teilnehmer durchgezogen hätten. „Das ist einfach die schiere Todesangst. Aber dann ist der Knopf aufgegangen, und jetzt ist da ein Gefühl von riesiger Freude", erklärt Kratky.