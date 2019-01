Mikl-Leitner sorgt im oe24.TV-Interview für Lacher

Der Partyreigen und das große Schaulaufen in Kitzbühel wurde am Donnerstagabend er­öffnet. Am Vormittag checkten bereits Stars wie Schauspieler Tobias Moretti, Venusfalle Sonja Kirchberger, Jenny Jürgens oder DJ Ötzi beim legendären Stanglwirt in Going ein.

Den Startschuss gab am Nachmittag ­bereits Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Empfang im Hotel zur Tenne. Dort tummelten sich Politiker und Netzwerker wie Topmodel Barbara Meier und Immo-Tycoon Klemens Hallmann oder Ski-Legende Karl Schranz. Aber zum Highlight wurde die Gastgeberin selbst. Mikl-Leitner zeigte sich im Interview mit oe24.TV locker wie nie und plauderte mit dem Reporter David Hermann-Meng über die Vorzüge von Niederösterreich. Gleich zu Beginn sorgte die VP-Landeshauptfrau auch dafür, dass ihr Gegenüber nicht auf dem Trockenen sitzt. Als sie nämlich mit dem oe24.TV-Reporter anstieß, fällt ihr gleich das leere Glas auf. "Ich teil mit Ihnen", spricht Mikl-Leitner und schüttet ihren Weißwein prompt ins Glas von Hermann-Meng.

"Danke, aber ich bin ja noch im Dienst", antwortet er pflichtbewusst, ehe Mikl-Leitner auf die Vorzüge Niederösterreichs zu sprechen kommt. "An diesem Wochenende steht zwar Kitzbühel im Mittelpunkt, aber es ist eine besondere Gelegenheit Niederösterreich zu präsentieren, unseren Wein und unsere Kultur zu präsentieren", so die Landeshauptfrau. Zudem will sie auch die Geselligkeit der Niederösterreicher präsentieren, wie sie sagt.

Mikl-Leitner: "Service is our Success"

Dies wurde aber nicht nur im Interview deutlich, sondern auch in einem Vorfall am Donnerstag. Komiker Christoph Fälbl war nach Kitzbühel gereist und hatte aber seinen Reisepass in Wien vergessen, den er dringend für eine Weitereise am nächsten Tag gebraucht hatte. Prompt wurden die Verbindungen ausgepackt um dem Mann in Not zu helfen. Und so brachte ausgerechnet Staatssektretärin und Mikls Parteikollegin Karoline Edtstadler Fälbls Reisepass noch rechtzeitig nach Kitz. Darauf angesprochen reagiert Mikl-Leitner cool wie immer. "Ja Service is our Success. Wir schätzen den Christoph Fälbl sehr und wissen, dass er ab und zu ein kleines Vergiss-mein-nicht ist und da helfen wir ihm gerne einmal aus, weil auf der anderen Seite lassen wir uns auch gerne von ihm unterhalten", so Mikl-Leitner.

Freitag Party im Stanglwirt

Freitagabend lädt Stanglwirt Balthasar Hauser Stars wie Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier oder TV-Moderatorin Silvia Schneider zur traditionellen Weißwurstparty ein.