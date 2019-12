RAF Camora: Luxus-Trip zum Comeback-Auftritt

Die Show in Stuttgart (10. 12.) musste er noch krankheitsbedingt absagen, beim Sound & Snow Festival am Samstag in Bad Hofgastein war RAF Camora aber wieder fit. Mega-Show für 10.000 Fans bei Minus-Graden. RAF schützte sich mit dicker Winterjacke. Kollege Bonez MC hatte gar eine Skibrille auf. Backstage wunderte sich der Chart-Überflieger (Zenit) über einen Geschenke-Korb: „Wenn man da auftritt, bekommt man Schmalz-Aufstrich.“

Kein Vergleich zu seinem Luxus-Leben, das er in einer Insta-Story herzeigte: goldene Rolex-Uhr, Sneakers von Hugo Boss und protziger Diamant-Schmuck.

Witzig: auch Chart-Stürmerin Mathea filmte alles mit. Im Anschluss jettete RAF nach Zürich. „Das allerletzte Palmen aus Plastik-Konzert. Ich werde dabei jedes Poster unterschreiben.“