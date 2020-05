Spatzi wirbt für "Lugner-Casino"

Heiß. So kennt man Cathy Lugner seit Langem – knappe Dessous oder Bikinis und freizügige Posen. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die Ex-Frau von Richard Lugner gerne, was sie hat. Daraus dürfte sie jetzt auch ein Geschäft gemacht haben. „Lugner Explosive“ heißt der virtuelle Spielautomat einer deutschen Glücksspiel-Seite. Als Gewinnsymbole agieren dort pralle Lippe, Herzen oder zahlreiche sexy Fotos von Cathy. Ein Casino-Spiel für Fans der drallen Blondine.

Unmut. Was für Cathy mit Sicherheit in lukratives Geschäft ist, ist ihrem Ex-Mann Richard Lugner ­allerdings ein Dorn im Auge. Schließlich hat er die Marke „Lugner“ erschaffen. Glücksspiel-Werbung und das noch dazu von seiner Ex schmeckt Mörtel gar nicht. „Ich kann es leider nicht verhindern, denn sie trägt meinen Namen. Aber ich habe nichts mehr mit ihr zu tun und lehne jeden Kontakt ab“, so Lugner im ÖSTERREICH-Talk.