Tom: Frei für Heidi-Hochzeit

Topmodel Heidi Klum (45) und ihr Freund Tom Kaulitz (28) schweben seit Monaten auf Wolke sieben – und doch gab es immer eine Sache, die zwischen den beiden stand. Der Tokio-Hotel-Gitarrist war verheiratet. Bis jetzt, denn vor wenigen Tagen hat er sich endlich auch auf dem Papier von seiner Frau Ria Sommerfeld scheiden lassen. Die Beauty-Queen und der Musiker hatten sich 2011 in einem Klub in Hamburg kennengelernt und vier Jahre später geheim in Los Angeles geheiratet. Wenige Monate später reichte Tom Kaulitz aber bereits die Scheidung ein. Jetzt ist sie offiziell durch.

Zukunft. Grund zur Freude für Heidi, denn Kaulitz gehört jetzt ganz ihr und wäre nun auch für eine zweite Hochzeit zu haben. Bereits seit Längerem wird gemunkelt, dass die beiden bereits Nachwuchs und Heirat planen.