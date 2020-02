Werbestar Chiara frisch verliebt

Glücklich. Seit der Trennung von Patrick Kunst im Herbst 2017 hat man Chiara Pisati (24) nicht mehr in männlicher Begleitung gesehen. Dabei gibt es schon seit Längerem einen neuen Mann an ihrer Seite. Er heißt Kevin Piticev (27) und ist Moderator bei Radio Energy. Erobert hat er das Herz der schönen „Ixi“ aus der Werbe-Familie Putz durch Kreativität: Live auf Sendung erwähnte er, dass er gerne ein Treffen mit Chiara hätte, also ergriff sie die Initiative und schrieb ihm auf Instagram und sein Wunsch wurde wahr: „Er sagte mir beim ersten Date, dass wir nicht essen gehen und führte mich stattdessen in einen Escape Room. Damit hat er sich schon einmal von allen anderen abgehoben.“ Essen waren die beiden dann aber doch: „Beim McDrive. Da wusste ich, er ist der Richtige.“ Am gestrigen Valentinstag überraschte er sie mit ­einem Date an einem geheimen Ort. Es muss schließlich nicht immer McDonald’s sein.

N. Martens