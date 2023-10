Alle Termine abgesagt! Lugner ist krank

Der Baumeister hütet schon wieder das Bett - muss man sich ernsthaft sorgen?

Wiesn-Auftritte, Lugner City, "Streichelzoo"-Besuche und wenig Schlaf - eigentlich ein Wunder, dass Richard Lugner mit seinen 90 Jahren das noch alles stemmt. Kein Wunder ist es jedoch, dass der Baumeister immer wieder mit Erkältungen zu kämpfen hat. "Ich müsste mich halt einmal schonen", sagte er schon vor einer Woche im Talk mit oe24. Da wollte er seinen Auftritt bei der Kaiser Wiesn im Prater auch schon absagen, ging aber dennoch hin. Jetzt hat er wieder eine verschleppte Verkühlung.

Termin-Absagen für Lugner

Am Donnerstag plane er jedenfalls nicht im Prater aufzutreten. "Vielleicht schaffe ich Freitag und Samstag", sagt er. Heute (3.10.) hätte Lugner außerdem einen Besichtigungstermin im Belvedere gehabt, musste jedoch absagen. Dort will er am 14. Oktober nämlich mit einer riesigen Gästeschar seinen 91. Geburtstag begießen. Bis dahin wolle er unbedingt wieder gesund sein.